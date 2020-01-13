Altında uzun vadeli potansiyel sürüyor
Endeksler ve gelişmekte olan ülke paraları yükseldi. Artan risk iştahına paralel olarak TL de değer kazanıyor.
Ortadoğu gerginliği hafiflese de piyasalar tarafından izleniyor. Öte yandan, Çin Başbakan Yardımcısı’nın ticaret anlaşması için Washington’a gideceği açıklandı ve 15 Ocak’ta Faz 1 anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
ABD-Çin ve ABD-İran konuları piyasaların risk algısı açısından ve küresel büyüme tahminleri açısından ana odak noktasını oluşturacak.
ABD’den gelen TÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi gibi makroekonomik verilerin de önem derecesi yüksek olacak.
Uzmanlara göre, dengeli portföy alokasyonu ile riskleri değerlendirmek gerekiyor. Azalan faiz cazibesi, başka enstrümanlarla dengelenebilir.
Altındaki uzun vadeli çıkış potansiyeli değerlendirmeye alınabilir.
PİYASA GÜNDEMİ
14 OCAK SALI: ABD’de TÜFE verileri açıklanacak.
16 OCAK PERŞEMBE: TCMB, faiz kararını açıklayacak.
17 OCAK CUMA: Çin’de GSYİH verisi duyurulacak.
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