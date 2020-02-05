Asya borsaları yükselişe geçti

Şubat 5, 2020 0 Yorum 57 Okunma
Asya borsaları yükselişe geçti

Asya’da hisse senetleri Çarşamba günkü işlemlerde Japonya ve Çin öncülüğünde yükseldi.

Asya hisse senetleri, koronavirüs endişelerinin geçtiğimiz ay derinleşmesinin ardından bazı yatırımcıların salgının küresel ekonomiye etkisinin kısa vadeli olacağına yönelik iyimserliğinin de etkisiyle ilk kez art arda iki kez günlük kazancına yöneldi.

Asya’da hisse senetleri, Japonya ve Çin endeksleri öncülüğünde yüzde 1’den daha fazla yükseldi.

Endeks Özetleri

-Japonya’nın Topix Endeksi, yüzde 1 yükseldi.

-Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 0.2 arttı.

-Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 1 yükseldi.

-Avustralya’nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 0.4 artt.

-Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 0.2 yükseldi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap