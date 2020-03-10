Dün küresel piyasalarda yaşanan petrol şokunun etkisiyle Asya piyasalarında 6,20’yi test eden dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışlarla 6,0931’e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,1448’den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,1370’ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 6,7935’ten, sterlin/TL yüzde 0,7 azalışla 8,0020’den satılıyor.

Dolar endeksi, 0,6 yükselişle 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, dün 1,1496 ile Ocak 2019’dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti.