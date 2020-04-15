Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166’da tamamlayan dolar bugün de yüzde 1’in üzerinde artışla kritik 6.90 seviyesinin üzerine çıktı.
Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166’da tamamlayan dolar bugün de yüzde 1’in üzerinde artışla kritik 6.90 seviyesinin üzerine çıktı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın internet üzerinden yayınlanan basın toplantısında, petrol piyasalarındaki son durumu değerlendirerek, Kovid-19 salgınının...
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
İşletmelerin doğru ve hızlı yönetilmesi için sunduğu ERP yazılımlarıyla çözümler üreten YazEvi Yazılım, şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda da kılavuzluk yapıyor....
StockMount, e-Ticaret yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekran üzerinden yönetmesini sağlayarak firmaların hayatını kolaylaştırıyor. StockMount'un kurucusu ve CEO'su Tarkan Haser,...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın