Gösterge faizi 12,50 seviyesine çıktı - Ekonomist

Gösterge faizi 12,50 seviyesine çıktı
Jeopolitik riskler ve daralan reel faiz oranları, TL’de baskı yaratan diğer faktörler arasında. Bu risklerle TL son üç ayda en fazla değer kaybı gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimi oldu.
CDS’ler artan jeopolitik risk ve piyasa oynaklığıyla 350 baz puan üzerine geçti. Dünyada da koronavirüs vakalarıyla alakalı risk algısı büyürken, bu GOÜ’lerin risk profilini de olumsuz etkiliyor.
Tahvil piyasasında, güvenli varlık fiyatlaması kapsamında gelişmiş ülke tahvilleri ön plana çıktı ve ABD Hazine bonosu getirileri 2016’dan bu yana en düşük seviyelere geldi.
İçeride büyüme rakamları takip edildi. Ekonomi, 2019 son çeyrekte yüzde 6 büyüdü. Çeyreklik bazdaki büyüme mevsimsellikten arındırılmış verilerle yüzde 1,9 oldu.
Böylece 2018 son çeyrek döneminden itibaren daralma pozisyonuna giren 2019’un ilk yarısında durgunluk yaşayan ekonomi büyüme kaydetmiş oldu.
Yurtiçinde Suriye ilgili gelişmelerin yanı sıra şubat ayı enflasyon verilerini de izleyeceğiz. Enflasyonda yılın ilk yarısında dirençli seyrin ve yukarı risklerin sürmesi bekleniyor.
Risklerin artmasıyla gösterge faiz yüzde 12,50’lere geldi. Yukarı yönlü eğilim, bu hafta da devam edebilir.
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