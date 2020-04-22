İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.541,00 lira oldu.

Altının ons fiyatı ise saat 12:55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 1.702 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,00 377,20 382,30 382,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.485,00 2.506,00 2.520,00 2.541,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 349,00 353,00 Lira(Tam) Ziynet 2.428,00 2.448,00 2.462,00 2.482,00 Yarım Ziynet 1.214,00 1.224,00 1.231,00 1.241,00 Çeyrek Ziynet 607,00 612,00 616,00 621,00