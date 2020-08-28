Sermaye piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi. FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.

Finans ile teknolojinin buluşması

Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedefliyor. FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre şirket değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

Stratejik üstünlüğün yeni simgesi

Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de ‘İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow)’, ‘Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples)’ ve ‘Net Aktif Değeri (Net Asset Value)’ yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak şirket için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık şirketin F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibarıyla şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecek.

Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla; şirketlerin gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede şirketin gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir. Programın özellikleri www.firdeg.com adresinden özelliklerini incelenebilir.