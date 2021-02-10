Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 1.551,01 puana yükseldi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66’sı yükseldi, 31’i değer kaybetti. Dolar 7,0580 liradan, euro 8,5600 liradan satılıyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,96 puan değer kazandı.

Dün 1.544,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,36 puan ve yüzde 0,61 kazançla 1.553,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.547,87, en yüksek ise 1.556,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,64 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66’sı yükseldi, 31’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GSD Holding, Kardemir (D), Petkim oldu.

Altının onsu 1.841,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,23, bileşik getirisi yüzde 14,74 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3840 ve dolar/yen paritesi 104,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0580 liradan, avro 8,5600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.841,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 artışla 61,2 dolardan işlem görüyor.