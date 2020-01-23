Piyasalarda günün ilk rakamları
Dolar ve altın yeni güne hafif artışla başladı.
Bu sabaha yüzde 0.03 primle başlayan dolar/TL, 5,92 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,57 TL’de yer alıyor.
Analistler, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandığını belirtirken, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Euro bölgesinde ise piyasalar faiz kararını takip ediyor.
GRAM ALTIN GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI
Kapalıçarşı’da gram altın, bu sabah 296, 7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 484 lira, yarım altın 969 lira, Cumhuriyet altını ise 1.993 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında yer alarak 1.558,53 dolardan işlem görüyor.
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