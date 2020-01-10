Piyasalarda son durum
Açılışta BIST 100 endeksi, 260,25 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 118.250,70 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.
Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a dair ılımlı mesajlarıyla dolar 5.97’lerden 5.90’lara çekilen, dün de düşüşünü sürdürerek 5.86’ya gerileyen Dolar/TL yeni güne 5.87 civarında yatay başladı. Saat 10:30 itibarıyla 5,88 lirada.
ALTIN KAZANÇLARINI GERİ VERDİ
İran’ın ABD üslerine saldırıysıyla Çarşamba günü kısa süreliğine 1,600 doların üzerine çıkarak altı yılı aşkın sürenin rekorunu gören altının onsu, talebin zayıflaması sonucu bu haftaki kazançlarının tümünü geri vererek 1,551 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Hafta içerisinde 309 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,12 değer kaybı yaşayarak 291 lira seviyelerinde bulunuyor.
Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor.
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