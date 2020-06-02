Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
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