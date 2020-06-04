Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu.
Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında...
Emlak Konut GYO'dan "düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli" kampanya... Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya...
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Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
Teknoloji şirketi Softtech, 2006 yılında İş Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Şirket, bugün İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta yer alan ofisleri; San...
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