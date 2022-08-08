Londra’da açtığı iki showroom ile birlikte İngiltere ve Almanya’da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla da büyümesini globalde hızlandıran Vivense, 6 ay içinde 8 Avrupa ülkesinde e-ticaret faaliyetlerine başlayacak. Gelecek 10 yılda Avrupa’da lider olmayı hedeflediklerini söyleyen Vivense Kurucusu ve CEO’su Kemal Erol, ”2023 yılında 10 milyar TL ciro yakalayarak önemli bir eşiği aşmak istiyoruz”diyor.

Türkiye’deki mobilya sektörünün dijitalleştirilmesinde öncü olan Vivense , 2013 yılından bugüne getirdiği önemli yeniliklerle sektörü dönüştürerek teknoloji merkezli bir network haline geldi. Mobilya sektöründeki üretici, perakendeci ve lojistik alanındaki girişimciler Vivense’ye dahil olarak teknoloji merkezli bu network ekonomisinin gücü ile birlikte verimliliklerini artırdılar. Bu güçlü iş modeliyle V,vense, son 9 yılda her yıl ortalama ikiye katlayarak büyümeye devam ediyor.

8 AVRUPA ÜLKESİNE GİRECEK

Şirket, Londra’da yakın zamanda açtığı iki showroom ile birlikte İngiltere ve Almanya’da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla büyümesini global pazarlarda hızlandırıyor. Önümüzdeki 6 ay içinde hayata geçireceği uluslararası site ile de aynı anda 8 Avrupa ülkesinde de e-ticaret faaliyetlerini başlatacak. E-ticaret faaliyetlerini showroom açılışlarıyla da destekleyecek olan şirket, Avrupa’daki mobilya perakendecilerini de Vivense network’üne dahil etmek istiyor.

95 SHOWROOM’U VAR

“Ekibimiz, teknoloji altyapımız, 100 bin metrekare üzerindeki operasyon merkezlerimiz, binin üzerindeki üreticilerimiz, özel koleksiyonlarımız, 200 binin üzerindeki ürün gamımız, 95 adet showroomumuz ve en önemlisi mobilya sektörünü dönüştüren iş modelimizle gelecek 10 yılda Avrupa’da lider, globalde de çok değerli bir konuma geleceğimize inanıyoruz. Mobilya sektörü üretim ve perakende anlamında çok dağınık, bunun doğurduğu verimsizlikler ve müşteri deneyim problemlerini Vivense iş modeliyle çözebileceğimize inanıyoruz” diye anlatan Vivense Kurucusu ve CEO’su Kemal Erol, 2023 yılında 10 milyar TL ciro yakalayarak önemli bir eşiği aşmak istediklerini söylüyor.