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AYGAZ ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

AYGAZ, dün genel kurulda onaylanan kar payı kararını KAP'a bildirdi. Kararla beraber AYGAZ'ın temettü ödeme tarihi ve ödenecek kar payı miktarı da kesinleşti. İşte detaylar...

02 Nisan 2024 | 07:03
Son Güncellenme: 02 Nisan 2024 | 07:10
AYGAZ ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

AYGAZ A.Ş. dün genel kurulda onaylanan kar payı kararını  Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Peki, AYGAZ ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? Açıklamaya göre AYGAZ pay başına brüt 6,8500000 TL, net 6,1650000TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Nisan ve ödeme tarihi 8 Nisan 2024 olarak açıklandı.

KAP BİLDİRİMİ

AYGAZ A.Ş.'den dün akşam KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödemesinin 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir" denildi. 

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