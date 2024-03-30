Bu hafta temettü vermesi kesinleşen 7 şirket (30 Mart itibarıyla)

Borsada 2023 yılı karından kar payı vermeye hazırlanan şirketlerden bir kısmı daha önce genel kurullarına sunulan temettü tekliflerini duyurmuştu. Bugün itibarıyla (30 Mart) genel kurul yapan ve temettü teklifleri onaylanan şirketler şöyle... (Bu hafta genel kurul yapacak olan şirketlerle beraber nisan ayının ilk haftasında temettü ödemesi yapacak şirket sayısı artabilir. Tüpraş ve Aygaz'ın genel kurul onayına sunulan temettü teklifleri de nisan ayının ilk haftasına ilişkindi. Yeni açıklamalar geldikçe aşağıdaki listeye eklenecektir)

1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN) Garanti Bankası daha önce temettü kararını açıklamıştı. Garanti Bankası pay başına net 2,8070910 TL temettü ödemesi yapacak. Ödeme tarihi 2 Nisan 2024. Banka, hak kullanım tarihinin 29 Mart 2024 olduğunu duyurmuştu.

2 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK) 3 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL temettü ödemesi yapılacak. Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 1 Nisan 2024.

3 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KAP'a yapılan bildirime göre İş Bankası C grubu hisseler için; hisse başına net 0,2601523 nakit temettü dağıtılacak. İş Bankası; A grubu hisseler için net 6,1643880; B grubu hisseler için net 0,4809146 ve ISKUR için net 3,4841459 T temettü ödemesi yapacak. 3 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan.

4 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) 5 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına net 4,5000000 TL temettü ödemesi yapılacak. Nakit Kar Payı hak kullanım tarihi 3 Nisan 2024

5 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) 5 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına net 5,4000000 TL temettü ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi ise 3 Nisan 2024.

6 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK) 5 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına net 1,0868762 temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan 2024