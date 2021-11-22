Beypazarı Doğal Maden Suyu’na bir ödül de Avrupa Ödülleri organizasyonundan geldi. İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda ikincisi düzenlenen Avrupa Ödülleri töreninde Beypazarı Doğal Maden Suyu “Yılın İçecek Markası” ödülüne layık görüldü.

Beypazarı Maden Suyu, Avrupa Ödülleri töreninde jüri üyelerinden tam not alarak “Yılın İçecek Markası” ödülüne layık görüldü. İstanbul Cemile Sultan Koru’sunda gerçekleşen törende siyaset, iş, sanat, akademi ve medya camiasından birçok önemli isim de yerini aldı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan yaptığı konuşmada, “Beypazarı Maden Suyu olarak 63 yıldır kalite ve hijyenden ödün vermeden maden suyunu Türk halkının beğenisine sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli kriter. ‘Günde en az 2 şişe’ sloganıyla yürüdüğümüz yolda insan sağlığı her zaman birinci önceliğimiz olmuştur.”’ dedi.

Ödülünü Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur’dan alan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan başta ödülü kendisine layık gören tüm jüri üyeleri olmak üzere, organizasyon komitesine ve ödülde emeği olduğunu dile getirdiği Beypazarı Doğal Maden Suyu ailesine teşekkürlerini sundu.