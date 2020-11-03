Henkel markalarından Bref, 2019 yılında ülkemizin kıyıları için harekete geçti. ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ adıyla bir proje başlatan marka, bu kapsamda Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğine gitti. Bu yıl İstanbul’daki etkinlikle yaklaşık 1500 kg’a yakın atık üretime kazandırıldı.

Dünyada her geçen gün artan kirlilik ve biriken atıklar denizleri ve kıyı şeritlerini tehdit ediyor. Yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Çözünen kimyasallar ise besin zinciri yoluyla yeniden insana ulaşıyor. Bu plastik kökenli maddeler deniz suyunu diğer canlılar için zehirlemekle kalmıyor, besin zannedilerek yutulan plastikler yunus, balina ve deniz kuşlarının da ölümüne yol açıyor. Bu soruna dikkat çeken şirketlerden biri olan Henkel, Bref markasıyla çevre bilinci ve toplumsal duyarlılıkla hareket ediyor. Ürettikleri ürünlerin ambalajlarını, topladıkları atıklardan elde ederek, geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirten

Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Işıl Nergiz, “Bu bağlamda ülkemizdeki denizleri ve deniz canlılarını kirlilikten korumak için önemli çalışmalar gerçekleştiren Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile iş birliğinde bulunarak ülkemizin kıyılarını plastik atıklardan temizlemek üzere ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ adıyla çok özel bir proje hayata geçirdik” diyor.

ÜRETİME KAZANDIRILDI *

Başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında; geçen yıl İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da kıyı temizliği gerçekleştirildi. Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde eş zamanlı olarak kıyılar temizlendi. Bu yıl ise pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak gönüllü ekiplerle İstanbul kıyılarını temizlediklerini söyleyen Işıl Nergiz, şöyle devam ediyor:

“Toplanan plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları üretime kazandırdık. Geçtiğimiz yıl ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ ile İstanbul’da 250 kg, Adana’da 210 kg, İzmir’de 90 kg ve Samsun’da 574 kg; bu yıl da İstanbul’daki etkinlikle yaklaşık 1500 kg’a yakın metal, kağıt ve plastik atığı üretime kazandırdık. Önümüzdeki yıllarda da daha fazla atık toplayıp üretime kazandırma prensibiyle projeyi sürdüreceğiz.”