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  • Borsanın yeni şirketi, Ergani Çimento Fabrikası'nı devraldığını duyurdu

Borsanın yeni şirketi, Ergani Çimento Fabrikası'nı devraldığını duyurdu

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Ergani Çimento Fabrikası'nı 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devraldığını duyurdu.

01 Mart 2024 | 11:40
Son Güncellenme: 01 Mart 2024 | 11:49
Borsanın yeni şirketi, Ergani Çimento Fabrikası'nı devraldığını duyurdu

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, devralma için halka arz gelirleri ve şirketin mevcut kaynakları kullanıldı. 

Açıklamada şöyle denildi:

Şirketimizin halka arz izahnamesinin "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı 28.2 sayılı bölümünde bahsedildiği üzere, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ve detayları şirketimizin halka arz izahnamesinde paylaşılan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Ergani Çimento Fabrikası 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Bahsi geçen bedelin karşılanmasında halka arz gelirleri ve şirketin mevcut kaynakları kullanılmıştır.
 

 

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