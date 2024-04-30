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Doruk Un'dan İbaktech’te gövde gösterisi

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, İFM’de 14.’sü düzenlenen Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknoloji fuarı İbaktech’te yerini aldı.

30 Nisan 2024 | 20:07
Doruk Un'dan İbaktech’te gövde gösterisi

Doruk Un Sanayi’nin yoğun ilgi gören standında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce iş ortağı ve ağırlıklı Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar’dan gelen uluslararası marka temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Doruk Un Sanayi standında ziyaretçilere  tohumculuktan başlayıp donuk unlu mamul üretimine kadar giden katma değer zinciri detaylıca aktarıldı. Fuarın ikinci günü, Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Panpan marka danışmanı olan Gamze Şanlı Ak, ziyaretçilere sağlıklı beslenme ve  “Sağlıklı Un” grubu ile ilgili önemli bilgiler verdi. 

Türkiye’de ilk defa beyaz unun lezzeti ve buğdayın sağlığını bir arada sunan “Sağlıklı Un” kategorisini ilk kez İbaktech fuarında görücüye çıkardıklarını belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap,  “ İnovatif yaklaşımımızı “Sağlıklı Un” kategorisi ile bir kez daha kanıtlamanın gururu içerisindeyiz. 2024 yılı içerisinde tüketici ile buluşturmayı planladığımız yeni ürün grubumuz fuarda oldukça fazla ilgi gördü. Un tüketiminde yeni bir kanal yaratarak tüketici beklentilerine en doğru şekilde karşılık verdiğimizi bir kez daha kanıtlayacağız.  İç pazarda tüketici kanalında PanPan markamızı lanse ettik ve çok hızlı bir şekilde binlerce noktada tüketicilerle buluşturduk. 5 yılda pazarın en önemli 3 oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Ev dışı tüketim kanalında PanPan Profesyonel ürün portföyünü lanse ederek kısa süre içinde liderliği hedefleyen bir ekip kurduk, agresif bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Endüstriyel kanalda Türkiye’nin en büyük paketli ürün üreticilerinin çözüm ortağı olduk Marmara Bölgesi’nin en önemli üreticisi konumuna geldik. İç pazarda 2024 yılında tonajda %56 büyüme hedefliyoruz. İhracat tarafında ise 2023 yılında 25 ülkede 48 müşteriye ulaşmayı başardık. 2024 yılında ise toplamda 37 ülkede en az 65 müşteriye ürün tedariği yaparak yine hızlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Un üretiminin yanında Doruk Un Sanayi kendi tohumunu geliştiren tek un üreticisi konumunda. Tohumculuk çalışmalarımızda Türkiye ortalamasının 3 katı verim %25 üzerinde protein oranı, %50 daha az ilaç ve gübre ihtiyacı olan, kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri geliştirdik. Türkiye’de tarımın sürdürülebilirliği için de yatırım yapmaya devam ediyoruz. ‘ dedi. 

Türkiye Un ve Unlu Mamüller Sektörünün Yükselen Yıldızı 

Türkiye un ihracatında en büyük şirketleri arasında yerini alan Doruk Un, günlük 1200 MT buğday kırma kapasitesi, 20 bin m2 ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile büyümesini sürdürüyor. Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye üretim gerçekleştiren Doruk Un, kaliteli ürün ve hizmet yaklaşımı ile üretimden depolamaya, lojistikten özel ürüne güçlü bir entegre yapılanmaya sahip. Evsel kullanımdan, fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler  geliştiren Doruk Un, üretime destek vererek dışa bağımlılığı azaltıp Türkiye’de üretilen ürünlerle katma değerli ihracat hedefliyor.

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