Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Aycan Entegre Gıda A.Ş, 2020 yılı verilerine göre, yüzde 382’lik artışla cirosunu en çok artıran şirket oldu.

Şirket, 2019 yılında 238 milyon 454 bin TL olan cirosunu 1 milyar 149 milyon TL’ye çıkardı. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirketler sadece üç büyük kentten çıkmıyor.

Anadolu’nun farklı kentlerinde de gizli kahramanlar bulunuyor. Bunlardan biri de Düzce merkezli Aycan Entegre Gıda.

Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında, 2020 yılı verilerine göre, bir önceki yıla oranla cirosunu yüzde 382 artıran şirket, 2019 yılında 238 milyon 454 bin 319 TL olan cirosunu (net satışları) 1 milyar 149 milyon TL’ye çıkardı.

Aycan Entegre Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aycan, başarılarının sırrını uluslararası pazarlarda güvenilir bir şirket olmalarına bağlıyor.

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