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  • 'Jasmine bebek' için toplatma kararı: Bedeli karşılığında geri alınacak

'Jasmine bebek' için toplatma kararı: Bedeli karşılığında geri alınacak

Piyasaya sürdüğü "Jasmine" isimli oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu.

28 Mart 2024 | 13:24
Son Güncellenme: 28 Mart 2024 | 13:31
'Jasmine bebek' için toplatma kararı: Bedeli karşılığında geri alınacak

Ticaret Bakanlığından "Jasmine" bebekle ilgili toplatma kararı verildi.. "Jasmine" bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı.

Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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