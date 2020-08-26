Küçük ev aletleri, sağlık ve elektroniği odaklandığı üç alan olarak belirleyen Goldmaster, yeni alanlar için 6-7 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Goldmaster YKB Sinan Bora, “Ciromuzun yüzde 30’unun bu yeni ürün gruplarından geleceğini öngörüyoruz’’ diyor. Türkiye’de 45 yıldır faaliyet gösteren elektrikli ev aletleri şirketi Goldmaster, bu süreç içinde girdiği birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket, üretiminin yüzde 60’ını Türkiye’de yapıyor. Pandemi dönemiyle birlikte üretimde ilk aylarda zor bir süreç yaşayan şirket, daha sonra yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplerle büyümesini sürdürdü.

2020 için planladığı 4 milyon dolarlık yatırım planına devam eden Goldmaster, yeni kategorilere girme planları yaptı.

Tüm bu yeni alanlar için 6-7 milyon dolar yatırım yapılması planlanıyor. Şirket, 2021 ve 2022’de cirosunun yüzde 30’unun bu yeni ürün gruplarından geleceğini öngörüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.