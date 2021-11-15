Yurt içinden ve yurt dışından savunma ve havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı’nda atılan imzaların ekonomik karşılığı 123,5 milyon dolar oldu.

AA’nın haberine göre Türkiye’nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul’un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO’ya 30 ülkeden 600’ün üzerinde firma katıldı.

SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.