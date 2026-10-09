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Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

Bankacılık, kredi risk yönetimi ve ileri analitik alanlarında 18 yıllık deneyime sahip Seray Göklü, Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ColendiBank’a katıldı. Göklü, yeni görevinde bankanın kredi ve karar stratejileri ile veri, ileri analitik ve yapay zeka destekli karar sistemlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Ekonomist
Ekonomist
Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

Türkiye’nin yapay zeka destekli doğuştan dijital mevduat bankası ColendiBank, yönetim kadrosunu kredi ve karar sistemleri alanında önemli bir atamayla güçlendirdi. 

Bankacılık sektöründe kredi risk yönetimi, analitik ve finansal teknolojiler alanlarında 18 yıllık deneyime sahip olan Seray Göklü, ColendiBank’ın Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Göklü, yeni görevinde ColendiBank’ın kredi ve karar stratejilerinin yanı sıra müşteri seçiminden başlayarak kredi tahsisi, limit ve fiyatlama, portföy izleme, erken uyarı ve tahsilata uzanan kredi yaşam döngüsünün bütünsel yönetiminden sorumlu olacak. Bu atamayla ColendiBank, büyüme döneminde kredi karar altyapısını ileri analitik ve yapay zeka yetkinlikleriyle ölçeklendirmeyi hedefliyor.

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