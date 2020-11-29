Özel hastanelerde pandemi nedeniyle hasta sayısında düşüşler oldu. Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney, son dönemde hasta sayısında artışa dikkat çekiyor ve “2021’de 7,4 milyar TL cironun yüzde 40’ı döviz olacak” diyor.

Bundan 29 yıl önce Acıbadem’de bir semt hastanesi olarak sağlık sektöründeki yolculuğuna başlayan Acıbadem, bugün Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Hollanda’da faaliyet gösteren uluslararası bir marka. Grubun 16 hastane ve dokuz tıp merkezi Türkiye’de olmak üzere, toplamda 21 hastane ve 13 tıp merkezi var.

Yine 22 ülkedeki 35 şehirde toplam 35 noktada sağlık turizmine yönelik Acıbadem Health Point temsilcilik ofisi bulunuyor.

Hastane ve tıp merkezlerinin yanı sıra sistemin ihtiyaç duyduğu belli alanlarda faaliyet gösteren iştirakleri ile birlikte sağlık ekosistemi yarattıklarını söyleyen Acıbadem Sağlık Grubu (ASG) Genel Müdürü Tahsin Güney ile pandemi sürecinde özel sağlık sektörünü ve şirketin hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.