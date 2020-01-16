İş modelini geliştirmeye 30 milyon TL yatıracağız
Turkven ve Sancak Group’un 2017 yılında satın aldığı MNG Kargo, 2020’ye önemli kararlarla giriyor.
Geçen süreçte yeniden yapılanma ve e-ticaretin getirdiği büyüme ivmesiyle iş modelini dönüştürmeye odaklanan şirket, bunun için 2020 yılında 30 milyon TL yatırım yapacak.
MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı Salim Güneş, 2019 yılını 880 milyon TL ciroyla kapatan şirketin bu yıl e-ticaretin yarattığı fırsatları yakalamak hedefiyle bir dizi yatırımı devreye alacağını söylüyor.
Güneş, bu yatırımlarla 2020’de yüzde 30 büyüme hedeflediklerini de kaydediyor. Salim Güneş ile MNG’nin yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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