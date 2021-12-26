Küresel ekonomide iyileşmenin 2023 ve sonrasına kalacağına işaret eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan; sanayicisinden, vatandaşına 2022’nin Türkiye’deki tüm kesimler için daha zorlu bir yıl olacağını söylüyor.

Türkiye’nin enerji hariç dış ticaretinin yüzde 83’ünü, kayıtlı istihdamın ise yaklaşık yüzde 55’ini sağlayan ve 50 bini aşkın şirketi tek çatı altında toplayan en kapsamlı iş örgütlerinden biri olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), son yıllarda yaptığı tespitlerle ekonomi yönetimine önemli mesajlar veriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kaptanlığında, ekonominin en zayıf halkalarına ışık tutan ve orta gelir tuzağı, eğitim konularında raporlar yayımlayan TÜRKONFED, küresel ekonomide pandemi sonrası iyileşme için 2023 ve sonrasına işaret ediyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2022’nin Türkiye içinde parlak olmayacağı görüşünde.

İçeride yaşanan yapısal sıkıntılar ve küresel düzeyde yaşanan yeni sorunlarla üreticiler, sanayiciler ve alım gücü iyice azalan vatandaşlar için 2022’nin daha zorlu bir yıl olacağını öngören Orhan Turan, sorularımızı yanıtladı.

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