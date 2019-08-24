Markamız Preo’yla yurtdışına açılacağız
Teknosa, omnichannel, satış sonrası hizmet ve mağaza deneyimine odaklanarak farklılaşmaya çalışıyor.
Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Preo markasıyla yurtdışına açılacaklarını söylüyor. Gürcan, bu yıl 30 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını da belirtiyor.
Teknosa CEO’su Bülent Gürcan ile hem şirketi hem de sektörü konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber TCMB'nin yeni adımı bankaları nasıl etkiler?
Sonraki haber Girişimciye kuluçka desteği
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?