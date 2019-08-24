Markamız Preo’yla yurtdışına açılacağız

Ağustos 24, 2019 0 Yorum 45 Okunma
Markamız Preo’yla yurtdışına açılacağız

Teknosa, omnichannel, satış sonrası hizmet ve mağaza deneyimine odaklanarak farklılaşmaya çalışıyor.

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Preo markasıyla yurtdışına açılacaklarını söylüyor. Gürcan, bu yıl 30 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını da belirtiyor.

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan ile hem şirketi hem de sektörü konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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