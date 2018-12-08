TMSF bünyesindeki Koza Altın’a talibiz
Bu yılı 50 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan Ahlatcı Holding, başta altın ve enerji olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlarda büyüyor.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “2019’daki hedefimiz TMSF bünyesindeki Koza Altin’ı almak” diyor.
Ekonomist Dergisi’nin 2017’de açıkladığı “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında 25’inci sırada yer alan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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