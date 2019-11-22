Yapay zeka üzerine çalışıyoruz
Upinside Bilişim ve Thor Dış Ticaret kurdukları iş birliğiyle yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışıyor. Bugün odaklarına yeni nesil sosyal platformu Charmy’yi alan bu iş birliğiyle ilgili Thor Dış Ticaret şirketinin sahibi Hakan Geniş, “Ses getirecek başka projeler de geliştiriyoruz.
Özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka konularında çalışmalar yürütüyoruz” diyor. Geniş yakın gelecekte tam bir akıllı asistan olarak çalışacak Charmy’yi yurt dışına da açacaklarını belirtiyor.
Upinside Bilişim ve Thor Dış Ticaret kurdukları iş birliğiyle yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışıyor. Bu iş birliğinin ilk meyvesi yeni nesil sosyal platform Charmy. İnsanların entelektüel birikimlerini dijital ortamda listelemelerini ve bunları kolaylıkla takip edebilmelerini sağlayan Charmy, 45 bin indirime sahip.
Upinside Bilişim’le iş birliğine imza atan Thor Dış Ticaret şirketinin sahibi Hakan Geniş, “Şu an odağımız Charmy ancak ses getirecek başka projeler de geliştiriyoruz. Özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka konularında çalışmalar yürütüyoruz” diyor.
Geniş, gelecek adımlarını da şöyle aktarıyor: “Hazırlıklarını sürdürdüğümüz eğlenceli ve faydalı yeni modülleri eklerken farklı pazarlama kanalları üzerinden reklam hacmimizi artırmayı planlıyoruz.
Türkiye’den sonra adım adım Amerika, Kanada, Avrupa, GCC ve Rusya için görüşmelere başlayacağız. İlerde ‘2 saat vaktim var bana uygun bir film öner’ denildiğinde bile doğru filmi bulan ya da ‘bana pazar günümü planla’ denildiğinde kişinin zevkleri doğrultusunda etkinlik ayarlayan kusursuz bir asistan ortaya çıkarmak istiyoruz.”
Thor Dış Ticaret şirketinin sahibi Hakan Geniş’le bu iş birliğinin hikayesini ve dijital dünyada gelecek adımlarını konuştuk:
Thor Dış Ticaret olarak dijital alanda neler yapıyorsunuz?
Thor Dış Ticaret, Türkiye’nin önde gelen ihracat şirketlerinden biri olup aynı zamanda Sinosha Cosmetics’in ortağı. Thor Dış Ticaret olarak Upinside Bilişim’le kurduğumuz iş birliğinin ardından dijital alana hızlı ve güçlü bir giriş yaptık.
Kuvvetli ve uyumlu bir ekibe sahibiz. Şu anda ana odağımız Charmy, ancak kendi bünyemizde ses getirecek başka projeler de geliştiriyoruz. Ayrıca sektörden gelen taleplere yönelik hizmetlerde veriyoruz. Özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka konularında çalışmalar yürütüyoruz. Dijital pazarlama alanında da ekibimiz kendi projelerimiz üzerinde çalışmanın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sağlıyor.
Charmy’nin nasıl kurdunuz? Bugüne kadar hangi önemli aşamalardan geçildi?
Charmy fikrinin tohumları bir gece bir arkadaş grubunun topluca izleyecek film bulamaması sonucu atıldı. Buğra Göçer, Şerafettin Aytekin ve Ahmet Hüsrev Kösebalaban bir araya gelerek yoğun geçen bir beyin fırtınası sürecinden sonra Mart 2019’da ilk sürümü yayınladı.
Ortaya müzik, film, dizi ve kitap kategorilerinde öneri yapabilen yapay zeka modülleriyle birlikte kişisel arşivlerin tutulabildiği, bu arşivlerin paylaşılabildiği bir sosyal medya çıktı.
Fikir yayınlandığı günden itibaren çok sevilince projeyi büyütebilmek için yatırımcı arayışına giren genç girişimcilerin yolu bizimle kesişti. İnovasyona ve yenilikçi fikirlere çok değer verdiğimizden Upinside Bilişim’e yatırım kararı aldık. Sunduğumuz finansman ve mentörlükle çok daha güçlenen ekip Charmy’yi bugünkü haline getirdi.
Charmy, kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunuyor? Rakiplerinizden sizi farklı kılan özellikler neler?
Charmy kullanıcılarına diğer platformlardan farklı birçok özellik sunuyor. İnsanların farklı platformlarda müzik, film, dizi, kitap gibi konularda arşiv oluşturup içerikler hakkında konuşmak istediklerini fark ettiğimizde tek bir platformda bunları bir araya getirmek istedik.
Kullanımı kolay ve istenilen bütün içeriklere ulaşılabilen bu platforma yapay zeka modülleri ekledik ve kullanıcıların hiç kimseye sormadan ihtiyaçlarına uygun içeriğe ulaşmalarını sağladık.
Şu anda kullanıcılarımıza sadece birkaç soru sorarak ya da fotoğrafları üzerinden o anki ruh hallerine uygun bir müzik listesi sunuyoruz. Ayrıca beğendikleri bir filme ya da diziye benzeyen içerikte bir film/dizi listesi öneriyoruz.
Kitap öneri sistemi üzerinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, çok yakında onu da aktif hale getireceğiz.
Bunların yanı sıra aynı müziği dinleyen kullanıcılarımıza dilerlerse sohbet etme imkanı veriyoruz. Bu da yine çok sevilen diğer bir özelliğimiz. Öneri sistemlerimiz ve uygulamanın geneliyle ilgili çok fazla olumlu eleştiri alıyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor.
Bugüne kadar Charmy’yi kaç kişi indirdi? Kaç aktif kullanıcıya sahipsiniz?
Charmy şu anda 45 bin civarında indirildi. 6-7 bin civarı günlük girişe sahibiz.
Charmy’nin bir sonraki adımı ne olacak? Nasıl bir büyüme stratejiniz var?
Kullanıcılarımızla etkileşim içinde geçen beta aşamasından sonra tam sürümümüzü yayınladık. Onlardan gelen geri bildirimlerden yola çıkarak birçok iyileştirme yaptık. Bundan sonra hazırlıklarını sürdürdüğümüz eğlenceli ve faydalı yeni modülleri eklerken farklı pazarlama kanalları üzerinden reklam hacmimizi arttırmayı planlıyoruz.
Gerek sosyal medyanın etkin figürleri üzerinden, gerekse dijital ve basılı reklam kanalları üzerinden kullanıcı sayımızı ve trafiğimizi hızlı bir şekilde artırmayı planlıyoruz. Bundan sonra Charmy adını daha fazla duyacaksınız.
Önümüzdeki 2-3 yıl içinde hangi coğrafyalarda, ne kadar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Charmy ilk günden küresel çapta kullanılabilecek altyapı ve esnekliğe sahip olacak şekilde kurgulandı. Stratejik bir yurt dışı açılım planı oluşturduk. Türkiye pazarında tanındıktan sonra adım adım Amerika, Kanada, Avrupa, GCC ve Rusya için görüşmelere başlayacağız.
Her an kendimizi kullanıcılarımızın istek ve taleplerine odaklıyoruz. Bu durum Charmy’yi hiç durmadan geliştirmemizi sağlıyor ve gücümüzü her gün arttırıyor.
Charmy’ye müzik, film, dizi, kitap gibi başlıkların yanına yenilerini ekleyecek misiniz? İçerik olarak büyümek istediğiniz alanlar neler?
İçeriğimizle uyumlu olduğu sürece yeni kategorilere açığız ancak şu anda önceliğimiz bu kategorilerde hizmet veren modüllerimizi çok daha basit ve etkili bir hale getirmek. Charmy müzik dinlemek ve listelemek açısından yasal çerçevede kalarak kullanıcılara ücretsiz hizmet veren en başarılı platform. Kullanıcılarımızın birçoğunun ücretli platformlarda üyelikleri bulunmasına rağmen tercihleri bizden yana oluyor.
Bu da sunduğumuz deneyimin onlar açısından ne kadar değerli olduğunu anlamak adına önemli bir gösterge. Yapay zeka modüllerimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
İlerde “2 saat vaktim var bana uygun bir film öner” denildiğinde bile doğru filmi bulan ya da “bana pazar günümü planla” denildiğinde kişinin kendi zevkleri doğrultusunda etkinlik ayarlayan kusursuz bir asistan ortaya çıkarmak istiyoruz. Kullanıcılarımızın talep ve eğilimlerini de yakından inceliyor ve değerlendirmeye alıyoruz.
Thor Dış Ticaret olarak dijital dünyada başka hangi alanlarda ne gibi yeni projeleriniz olacak? Bu anlamda gelecek planlarınızı alabilir miyiz?
Charmy dışında Model Me isimli projemizi de yakın zamanda yayına aldık ve dünya çapında casting ajanslarıyla görüşüyoruz. Bu uygulama sayesinde ajanslar ile modellik, tiyatro, televizyon ve sinema oyunculuğu gibi alanlarda tanınma hayali kuran yetenekli insanları bir araya getiriyoruz. Kullanıcılar üye olduktan sonra gereken bilgileri dolduruyor ve işlerin geri kalan kısmını uygulama hallediyor.
Ajanslar kullanıcılarımız arasından kendi ihtiyaçlarına uygun olan yetenekleri belirleyerek bize bildiriyor, biz de tarafları bir araya getiriyoruz. Bu proje de başından sonuna kadar bütün coğrafyalarda hizmet verebilmek üzere tasarlandı ve dünyanın farklı bölgelerinde kullanılmaya başlandı.
Bu iki proje dışında ekibimiz makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları üzerinde ses getirecek yeniliklere imza attı.
Bu algoritmaları kullanacak yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz ancak bu fikirler bir mobil uygulamadan ziyade savunma sanayinde kullanılabilecek cihazlara ve yazılımlara dönüşecek gibi duruyor. •
“TÜRKİYE, TÜKETİMİ DERİN BİR ÜLKE”
PLATFORMLARLA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye bizim içerik sağladığımız alanlar açısından tüketimi derin bir ülke. İnsanlarımızın müzik, film ve kitaplarla arası çok iyi ve iş birliğinde bulunabileceğimiz birçok platform var. Kullanıcılarımızın hızlı adaptasyonu ve tüketim iştahı bize gelecekle ilgili umut veriyor.
MOTİVASYON EKSİKLİĞİ YOK
Gençlerimizin özellikle kitap okuma konusunda çok istekli olmadığı doğrultusunda bilgiler paylaşılıyor ancak biz verilerimize baktığımızda aslında sorunun motivasyon eksikliği olmadığını görüyoruz. Uygulama içerisinde gençlerin entelektüel birikimlerini artırmalarına yönelik teşvik edici birtakım özellikler de olacak. Bu alanda hizmet veren bir platform olarak ülkemize bu anlamda hizmet etmeyi de görev biliyoruz.
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