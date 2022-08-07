Dünya ekonomisindeki daralma öngörülerine rağmen yıllık 1 milyar dolar ciro kapasitesini korumayı hedeflediklerini belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Yeni dönemde yurtiçinde 950 milyon TL’lik proje yapacağız” diyor.

Türkiye, Rusya, İngiltere, ABD ve Türk Cumhuriyetleri’nde ürettiği projelerle uluslararası inşaat sektöründe öne çıkan atılımlar yapan Ant Yapı, yeni projelerle yoluna devam ediyor.

Nitelikli projeler üreten marka; çarşı, tekne parkı, konut ve otel içeren Anthaven projesine Radisson Hotel Group’un Türkiye’deki ilk premium markası Radisson Collection Hotel Bodrum’u getirerek, Bodrum’a üst segment bir marka daha kazandırdı.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ile projelerini ve yatırım planlarını konuştuk.

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