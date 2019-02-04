Altınla yarışabilir misiniz?
Geçen yıl dördüncü sayımızda yayınlamıştık ‘temettü liderleri’ni. Bu yıl beşinci sayımızda yayınlıyoruz. Araştırmanın çerçevesi belli. Son beş yıllık süreçte en az dört kez temettü dağıtan şirketleri listeledik.
TALAT YESİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Bir diğer kriter de temettü veriminde yüzde 0,5’in altına düşülmemiş olması. Sonuçta Borsa İstanbul’da hisse senedi işlem gören şirketler arasında iki koşulu yerine getiren 47 şirket var.
Şirketlerin temettü verimleri ve hisse performansları araştırıldığında, altın dışında bir rakip olmadığı ortaya çıkıyor. Nasıl mı?
Geçen yıl, özellikle haziran ayından itibaren dövizde hızlı bir çıkış görüldü. Ons altındaki yükselişin de etkisiyle gram altının beş yıllık getiri oranı yüzde 170’e yaklaştı.
Benzer zaman içinde dolar yüzde 148, Euro yüzde 106 ve borsa da yüzde 35’lik getiri sağladı. Getiri oranlarının beş yıllık (2014/2018) olduğunu tekrar anımsatmak isterim. Ne kaybettirdi? Doğal olarak TL mevduat…
Bankaların en büyük kredi kaynağı olan mevduat yatırımcısına yüzde 18 kaybettirdi. 100 liralık mevduat 82 liraya geriledi. Bunun en büyük nedeninin ‘faiz’ tartışmaları olduğunu söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Ama konumuz temettü verimi yüksek hisseler olduğu için odağımızı dağıtmayalım ve mevduat tartışmalarından uzaklaşalım.
Araştırmamız ortaya koyuyor ki, beş yıllık süreçte düzenli temettü ödeyen 47 şirketin ortalama hisse performansı yüzde 160. Yani düzenli temettü ödeyen şirketlerin hisseleri Borsa İstanbul’daki genel getiri oranının 125 puan daha üzerinde bir getiri sağlamış yatırımcılarına. Tabii, bütün hisselerin bu oran çerçevesinde yatırımcılarına kazandırdığını söylemek mümkün değil.
31 şirket Borsa İstanbul’un üzerinde getiri sağlarken, 16 şirketin performansı Borsa İstanbul’a yetişemedi. Sonuçta kimi hisseler yüzde 600’lü oranlarla yükselirken, bazıları tek haneli, bazıları da eksi performans gösterdi.
Geçmişteki performans 2019’un garantisi mi? Bilançolar bankalarla birlikte açıklanma sürecine girdi. Zorlu bir yılın ardından bilançoların hasar görmediğini söylemek mümkün değil. Özellikle döviz borcu yüksek ve borçlarına karşılık koruma önlemi almayan şirketlerin yüksek hasarlı bilançolar açıklayacağını kestirmek kolay.
Ama tersi de söz konusu. İhracat payının yüksek olduğu ve nakit değerlerini yüksek faizle değerlendiren çok sayıda şirketin varlığı biliniyor.
Bu şirketler nasıl bilanço açıklayacak? Bunun için de dokuz büyük aracı kurumdan tahminler aldık. Doğal olarak yatırımcı olan sizsiniz ve son kararı da siz vereceksiniz. Biz bilgileri sunmakla mükellefiz ve bunu her hafta olduğu gibi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Verimi yüksek bir hafta diliyorum.
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