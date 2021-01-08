Tarımda açıklanan desteklerde 2021 yılı için artış öngörülmedi. 22 milyar TL olarak belirlenen destekler sektör temsilcilerine göre yetersiz kalırken, bu durum özellikle belli alanlarda tarımsal üretimi büyütmeye yetmeyecek gibi görünüyor.

Pandemi sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan tarım sektöründe, 2021 yılı için açıklanan destek bütçesinde artış olmadı.

22 milyar TL olarak açıklanan desteklerden bitkisel üretimi artırmaya yönelik sertifikalı tohum ve fidan desteği, hububat ve bakliyatta fark ödemesi desteği ile kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerin bütçeleri 2021 yılında en fazla artış öngörülen destek kalemleri olarak dikkat çekiyor.

Fakat 2020 ile aynı olan 22 milyar TL’lik destek bütçesi, sektör temsilcileri tarafından döviz bazlı ithalat girdisi ve enflasyon nedeniyle yetersiz bulundu.

Pandemi sürecinde ürünlerin ekimi, hasat, ulaştırma, üretim hattında ve gıda zincirinin devamlılığını sağlamada başarılı olunurken, özellikle tarımsal üretimin belli alanlarında ise krizin etkileri kendini gösterdi.

Restoranlar ve otellerin kapalı olması ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları özellikle sebze gibi gıdaların tüketimi ve satışında düşüşe neden olurken meyve, bakliyat gibi ürünlerde ise artış oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.