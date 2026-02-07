Bakanlık açıkladı: Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda 94 milyon 265 bin TL'lik kırsal kalkınma yatırım desteklerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

🌱 94 milyon 265 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/SmY8u74u8J — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) February 6, 2026