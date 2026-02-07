ARA
Bakanlık açıkladı: Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 94,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılacağını duyurdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda 94 milyon 265 bin TL'lik kırsal kalkınma yatırım desteklerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

 

