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Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendiği duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,"Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi.

21 Ocak 2024 | 17:17
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine (video aşağıda) ilişkin paylaşımda bulundu. Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." ifadesini kullandı. Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu. 


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