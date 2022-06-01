Ege Gübre, küresel piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve talep daralması nedeniyle hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar verdi.

Yüksek hammadde fiyatları gübre üretimi üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Ege Gübre yüksek hammadde fiyatlarıyla birlikte daralan talep dolayısıyla gübre üretimine geçici süre ara vermeye karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklamada üretimi durdurma kararıyla ilgili şu ifadeler yer aldı. “Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.