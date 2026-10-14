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Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde düştü: Yıllık artış devam etti

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla düşüş gösterirken yıllık bazdaki artış devam etti.

Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde düştü: Yıllık artış devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileni yayımladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE) 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,93 azalış gerçekleşti. 

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1 artış gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde düştü: Yıllık artış devam etti-1

Yıllık ve aylık değişimin en yüksek olduğu alt gruplar

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,07 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde düştü: Yıllık artış devam etti-2
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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