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'Twitter' geri mi dönüyor?

Business Insider'ın analizine göre sosyal medya platformu X, son dönemde daha fazla 'twitter' gibi görünüyor... İşte analize göre bu durumun nedeni...

09 Nisan 2024 | 15:33
'Twitter' geri mi dönüyor?

Tesla'nın hisseleri geçtiğimiz yıl %10'dan fazla değer kaybetti ve Elon Musk'ın net servet değerinde bir düşüş yaşandı. Insider'a göre Tesla, elektrikli araçlara olan talebin azalması ve Çin'deki baskıların artması nedeniyle bu yıl çok parlak günler geçirmiyor. Elon Musk ise daha fazla kayıp yaşamamak için diğer işlerini güçlendiriyor gibi görünüyor.

Analize göre sosyal medya girişimi X'te de Elon Musk öncesi Twitter günlerine dönüş hedefleniyor olabilir. X'in eski bir proje yöneticisi olan Gabor Cselle Insider'a "Bence şu anda ortaya çıkan strateji, temellere geri dönmek. X'i dramatik bir biçimde farklı bir şey yapmak ve tekerleği yeniden icat etmekle ilgili hiçbir şey gerçekleşmedi, bu yüzden temellere bir dönüş görüyoruz" diyor.

X'te bir süre önce belirli sayıda onaylı takipçisi olan kullanıcılara ücretsiz Premium üyelik verilmeye başlanmıştı. CNN'den Oliver Darcy bunun Musk'ın "yüksek profilli kullanıcıları platforma geri çekmek için attığı bir adım" olduğunu söylüyor. 

Musk, twitter'ı satın aldıktan sonra personel sayısında önemli kesintilere gitmişti.  Ancak şimdi şirketin Teksas'ta yeni bir içerik moderasyon merkezi kurduğu; moderasyonu denetlemek için iki yeni üst düzey yöneticiyi işe alarak platformun güvenliğine yeniden yatırım yaptığı belirtiliyor. Marka danışmanlığı ajansı Metaforce'un kurucularından David Camp'a göre bu hamleler sitede nefret söyleminin artmasının ardından giden reklamverenleri geri çekme girişimi.

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