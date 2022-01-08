Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2021 yılında gelirini yaklaşık 6 kat artırarak 98,7 milyon dolara çıkardı.

Bllomberg HT’de yer alan habere göre, Apple CEO’su Cook, 2021 mali yılında toplamda 98,7 milyon dolar kazandı. Cook’un 2020’deki kazancı yaklaşık 14,8 milyon dolardı.

Yapılan hesaplamalara göre, Apple çalışanlarının ortalama yıllık maaşının 68 bin dolar olduğu göz önüne alındığında Cook, 2021’de bir Apple çalışanının 1400 katından fazla kazanmış oldu.

3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket

Apple’ın geliri 2021’de yüzde 33’den fazla artarak 365 milyar dolara yükselmişti.

Şirketin piyasa değeri ise 3 Ocak 2022 tarihinde 3 trilyon dolara ulaşmıştı. Böylelikle, Apple “Borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket” unvanını almıştı.