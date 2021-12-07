ABD’deki bir firmanın patronu, tek bir Zoom görüşmesi esnasında 900 çalışanını kovdu. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler viral olurken, CEO Vishal Garg’a tepki yağıyor.

İnternet ortamında müşterilere ev kredisi bağlayan Better.com adlı portalın patronu Vishal Garg, 900 civarında çalışanını Zoom görüşmesine davet etti. Tüm bu çalışanlar görüşmeye katıldıktan sonra Garg, “Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak olan şanssız grubun içindesiniz demektir” dedi. Zoom görüşmesi, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada bu şekilde işten çıkarılma için “soğukkanlı,” “sert” ve “korkunç bir şey” yorumları yapıldı. Özellikle Noel tatili yaklaşırken bunun yapılması da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Garg, çalışanların işten çıkarılacağını açıkladıktan sonra, görüşme devam ederken “Bunu son yaptığımda ağlamıştım. Haberlerin farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık.” dedi.