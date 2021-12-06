ABD Uzay Kuvvetleri operasyon başkan yardımcısı, Çin’in uzay yeteneklerini hızla genişlettiği ve yakında ABD’yi geçebileceği konusunda uyarıyor.

Businnes Insider’ın haberine göre General David Thompson, ABD’nin uzay operasyonlarında hala dünya lideri olduğunu ama Çin’in geçme yolunda ilerlediğini söylüyor.

MUAZZAM BİR TEHDİT

Thompson’a göre Çin, 10 yılın sonunda uzayda lider olabilir çünkü inanılmaz bir hızla ilerliyor.

Çin, ABD’den iki kat daha fazla uyduyu uzaya fırlatıyor. Thompson bu gelişmeyi “muazzam bir tehdit” olarak nitelendirdi.

Thompson, “Yeteneklerimiz uzay dünyasının en iyisi, ancak agresif bir şekilde hareket ediyorlar. Hızlı hareket ediyorlar ve yaklaşımımızı uyarlamamız gerekiyor. Çin yakın gelecekte ABD sensörlerini devre dışı bırakma potansiyeline sahip olabilir. Karıştırma saldırıları ve lazerle göz kamaştırıcı saldırılar gerçekleştirebilirler. Eksiksiz bir siber yetenek paketine sahipler” diyor.

ABD’li üst düzey bir askeri yetkili de Çin’in hipersonik silah sistemi denemesini Washington ve Pekin arasındaki artan rekabette “çok endişe verici” bir gelişme olarak nitelendirmişti.

Thompson ayrıca Rusya’nın uzayda oluşturduğu tehdide de değiniyor.