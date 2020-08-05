Çin merkezli kısa video paylaşım platformu TikTok‘un ABD yönetimiyle yaşadığı problemler sonrası ortaya atılan satın alma iddialarına bir yenisi eklendi.

9to5Mac’in Axios’a dayandırdığı haberine göre Apple, TikTok’u satın almak için ilk girişimlerde bulundu.

Axios’tan Dan Primack imzası ile çıkan haber kısa sürede büyük ilgi gördü. Primack, “Birden çok kaynak Apple’ın bu konuda ilgisi olduğunu bana söyledi” dedi.

Ancak Primack iddiası üzerine açıklama yapan Apple sözcüsü söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN 15 EYLÜL’E KADAR SÜRE

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u 15 Eylül’de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un Çin’in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok’un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti..

Trump, “Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok’u 15 Eylül’de kapatacağız” ifadesini kullanmıştı.