Asya Pasifik’e teknoloji ihraç edecek
Perakende analitiği alanında faaliyet gösteren REM People, firmaların, satış noktalarındaki verimliliğini ölçümleyip çözümler sunuyor REM People Büyüme ve Stretejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Alemdar, “Yeni pazarlara da girmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında Asya Pasifik’te Endonezya, Malezya, Tayvan, Singapur gibi ülkelere açılacağız” diyor.
BURCU TUVAY
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REM People, 2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno girişimciler tarafından, perakende şirketlerine bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ve teknolojik ürünler sunmak amacıyla kuruldu.
Yeni nesil perakende analitiği ve teknoloji şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor.
Sahadaki ekipleriyle yaptıkları ölçümleri yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zekâ uygulamalarıyla doğruluyor ve anlık olarak ilgili yöneticilere özel bir portal üzerinden raporluyor.
Unilever, Algida, P&G, Kellogg, Mondelez, PepsiCo, Nestle, Nutricia, Haribo, Red Bull, Pernod Ricard, Bayer, Huawei, Canon, Turkcell, Superonline gibi alanında lider 25 kuruma 40 ülkede hizmet veren REM People, ayda 55 bin perakende noktasına temas ederek kurumların verimliliğini artırıyor. REM People’ın iş hacminin yüzde 40’ını yurtdışı pazarlar oluşturuyor.
KANADA’YA AÇILACAK
REM People teknolojilerini kullanan firmalar ayda yaklaşık 100 bin perakende satış noktasında 500 bin görev gerçekleştirirken, REM People kendi yazılım ekibiyle ürettiği yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle şirketlerin sahadaki gözü kulağı oluyor.
REM People, bu yılı 4,5 milyon dolar yani yaklaşık 25 milyon TL’lik ciro ile tamamlamayı hedefliyor. REM People Büyüme ve Streteji-den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Alemdar, 2020 yılında ise 12 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı planladıklarını söylüyor.
Halen MENA Bölgesi’nde 18 ülke ve Orta ve Doğu Avrupa’da 25 ülkede bulunan REM People yeni pazarlara da girmeyi hedefliyor. 2020 yılında Asya Pasifik’te Endonezya, Malezya, Tayvan, Singapur gibi ülkelere açılacaklarını ifade eden Alemdar, Huawei markasıyla ise Kanada’da faaliyet göstereceklerini sözlerine ekliyor.
YÜZDE 20 CİRO ARTIŞI
REM People, sahadan edindiği tüm bilgileri ve raporları analiz ederek ilgili yöneticilere önerilerden oluşan raporlar sunuyor. Üst yönetim bulunurluk, raf payları, teşhir ürünlerinin konumlanması, fiyat takibi ve rakip fiyat takibini de içeren bilgilere her an ulaşıp stratejilerini iyileştirebiliyor.
Alemdar, sundukları hizmetle birlikte iş ortaklarına sektörüne göre yüzde 18-20 oranında ciro artışı sağladıklarını kaydediyor. Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, ‘Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı 2019’ sonuçlarına göre Türkiye’nin ‘En Hızlı Büyüyen İkinci Teknoloji Şirketi’ oldu.
REM People, son dört yılda yakalamış olduğu 3 bin 900 katlık büyümeyle bu ödüle layık görüldü. 2018 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından En Yüksek İhracata Ulaşan Teknoloji Girişimi seçilen firma, 2019 yılını Bosphorist Ven-ture Capital’den 12 milyon dolarlık değerlemeyle almış olduğu yatırımla tamamlamıştı.
YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ TANIMA KULLANIYOR
“Fotoğraf, video ve ses kaydı gibi verileri işleyebilen yazılımımız, sahadan gelen veriler için ispat niteliğinde olup bu verilere bağlı oluşturulan rapor ve analizlerde hata payını en aza indiriyor.
Görüntü tanıma teknolojisinin de kullanıldığı yapay zeka yazılımı gelen verilerin doğruluğunu kontrol etmede kullanılırken, raporların oluşturulması için gerekli olan zaman ve efor ihtiyacını minimumda tutuyor.
Ayrıca yazılımımızın dokümantasyon ve eğitim özelliği de bulunuyor. Konuyu açmak gerekirse, bizim ve markaların dünya üzerinde birçok farklı yerde saha ekipleri bulunuyor. Sahada görev alan bu ekiplerin gerçekleştirilen her ürün ya da kampanya değişikliğinde bilgilendirilmesi gerekiyor.
Bu değişikliklerin olduğu sırada saha ekiplerinin de veri toplama süreçleri değişiklik gösteriyor. Oluşturduğumuz e-öğrenme altyapısı sayesinde gerçekleşen değişiklikleri ilgili saha çalışanlarına videolar ya da hazırladığımız dokümanlar yoluyla aktarabiliyoruz.
Eskiden tüm saha ekiplerinin bir yere toplanarak, herkese uygun zaman içerisinde eğitimleri yapılır, sonra olan değişiklikler için parça parça çok da verimli olmayacak şekilde bilgi akışı sağlanırdı.
Bu noktada karşı karşıya kalınan zaman kaybı telafi edilemeyecek kayıplara yol açabilirdi. Geliştirdiğimiz bu e-öğrenme altyapısı sayesinde çalışanlar istedikleri zaman istedikleri eğitime ve dokümana ulaşabiliyor, değişikliklerden anlık olarak haberdar olabiliyorlar.”
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