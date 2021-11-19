Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao, kripto dostu şehre desteğini göstermek için Dubai’de ilk evini satın aldığını söyledi. Gerçek adı Changpeng Zhao olan CEO kısaca CZ olarak tanınıyor.

Dubai’nin çok iyi bir iş ortamı olduğunu söyleyen Zhang, “Buraya bağlı olduğumuzu göstermek istiyorum, bu yüzden orada bir daire satın aldım” dedi.

Bu satın alma, Zhang’ın maddi varlıklara bağlılıktan kaçındığına yönelik sözlerine rağmen gerçekleşti. Bu yılın başlarında verdiği bir röportajda Zhao, bu tür şeylerin “likit olmadığını” düşünerek bir evi veya arabası olmadığını söylemişti.

50’den fazla küresel lokasyonda faaliyet göstermesine rağmen Binance henüz küresel bir üs kurmadı. Bu satın alma ise Binance’in genel merkezinin yeri hakkında bir ipucu olabilir. Ancak bu konuda bir açıklama yok.

Binance’le birlikte dolar milyarderi olan CZ kısa bir süre önce servetini bağışlamak istediğini söylemişti. CZ, “Rockerfeller’dan bu yana birçok girişimcinin yaptığı gibi servetimin çoğunu dağıtmak istiyorum. Amacım yüzde 90, 95 ya da 99’unu vermek” demişti.