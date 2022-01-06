Pandeminin etkisiyle yükselişe geçen dijital dönüşüm; telekom, donanım ve yazılım sektörüne olan talebi yukarı çekti. Ancak kur ve enflasyondaki hareket, sektörü zorluyor.

Belirsizliklerinin kalkması durumunda ise özellikle ihracata yönelik sektörlerin dijitalleşme yatırımlarını artırması bekleniyor.

2020 yılında dünyaya yön veren COVID-19 salgını, 2021 yılında da iş süreçlerimizden günlük alışkanlıklarımıza önemli değişimler getirdi.

2021, dijitalleşmenin hızlanarak sürdüğü, 5G ve yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu bir yıl oldu.

Pandeminin etkisinde tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle yepyeni bir ivme kazanan e-ticaret sektörü ve online alışveriş pazarı, evden çalışma ve hibrit çalışma, uzaktan eğitim gibi değişimler internet altyapılarının önemini ortaya koydu.

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