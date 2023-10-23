Çocuğa kaç yaşında cep telefonu alınmalı? Yale Üniversitesi profesöründen kritik tavsiye

Bir çocuğa ilk cep telefonunu kaç yaşında alınmalı? Yale Üniversitesi psikoloji profesörü Laurie Santos, daha mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerini istiyorsanız tek bir doğru cevap olduğunu söylüyor: "Mümkün olduğunca uzun süre bekleyin."

Santos, CNBC Make It'e verdiği demeçte "Bence çocuklara teknoloji vermeyi ne kadar geciktirebilirsek o kadar iyi" diyor.

Kâr amacı gütmeyen Common Sense Media'nın 2019 raporuna göre, telefon sahibi 8 ila 12 yaş arası çocuklar günde beş saatten biraz daha az bir süreyi telefonlarına bağlı olarak geçiriyor ve gençler günde yaklaşık sekiz saat ekran başında vakit geçiriyor.

Bu ekran süresi nadiren kodlama veya dijital sanat yapma gibi yaratıcı faaliyetler için kullanılıyor. Common Sense araştırma Başkanı Michael Robb raporla ilgili bir analizinde, gençlerin telefonda geçirdikleri zamanın çoğunu sosyal medyada ya da video izleyerek geçirdiklerini yazdı.

Santos'a göre bu durum, çocukları yetişkinlerden farklı şekilde etkileyen kötü ruh sağlığını ve sınıfta dikkat dağınıklığını teşvik edebilir.

Santos, ebeveynlerin de örnek olması gerektiğini ekliyor: Eğer sürekli cep telefonunuzla konuşuyorsanız, çocuğunuzun neden cep telefonuna sahip olamayacağını gerekçelendirmek daha zor olacaktır.

Santos, "Sizin söylediğinizi değil, yaptığınızı yapmak isteyeceklerdir" diyor.

Make It'in Mayıs ayında bildirdiğine göre, sosyal medya kullanımı pek çok çocuğu siber zorbalığa, nefret söylemine ve ayrımcılığa maruz bırakıyor. CNBC'nin 2018'de belirttiği gibi, çocuklara yönelik YouTube videoları bile kötü niyetli, rahatsız edici veya uygunsuz içerikler barındırabiliyor.

Savunuculuk grubu Wait Until 8th'e göre, çocuklar ve gençler için akıllı telefon kullanımının 8. sınıfa kadar durdurulması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere faydalar sağlıyor: