Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı için geçen hafta talep toplandı... Halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Altınay Savunma borsada 'ALTNY' koduyla işlem görecek. Altınay Savunma Teknolojileri, Altay Tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi projelerde yer alıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay halka arz öncesi hem elde edilecek geliri nasıl değerlendireceklerini hem de yeni hedeflerini paylaşmıştı. Hakan Altınay, gelecek dönemde tek bir çatı altında yaklaşık 1000 AR-GE mühendisinin çalıştığı bir teknolojik AR-GE altyapısını, merkezini kurmak istediklerini söylüyor. İşte Hakan Altınay'ın şirketle ilgili paylaştığı bilgiler: