Tesla hissesisiyle ilgili CNN’den dikkat çeken analiz… Pek çok yatırımcı pandemi döneminde Netflix gibi hızlı büyüyen bazı şirketlerden pandemi sonrası uzaklaşıyor. Ancak, aşırı değerli olduğu yorumları da yapılan Tesla için durum daha farklı.

Tesla hisseleri ilk çeyrek kazançlarının beklenenden çok daha kötü olacağı endişesiyle çarşamba günü %5 düştü. Ancak bu olmadı. Tesla, yılın ilk üç ayında 3,3 milyar dolarlık rekor bir çeyreklik kâr bildirdi ve hisseleri perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %7 arttı.

Analize göre Tesla’nın hisseleri son aylarda biraz baskı altına girdi. Çünkü, faiz oranları yükselmeye başladıkça yatırımcılar daha riskli hisselerden geri adım atıyor ve Tesla tedarik zinciri sorunlarına karşı bağışık değil. Ancak, Tesla hisseleri tahminlerden farklı bir seyir izledi. Analize göre bu durumun bazı sebepleri şöyle:

1. Performansı: Tesla’nın 2022 başlangıcı için kazancı güçlüydü. Ve birçok zorluğa rağmen görünümü sağlam. CEO Elon Musk çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tesla’nın bu yıl 2021’i %60 oranında geçerek 1,5 milyon araç üretebilmesi gerektiğini söyledi.

2. Hisse bölünmesi: Şirket, hisselerini iki yıl içinde ikinci kez bölmeyi planlıyor; bu, her hissenin fiyatını düşürerek günlük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirebilecek bir hamle. Tesla, hissedarlarından geçen ayın sonunda bir bölünmeyi onaylamalarını isteyeceğini duyurduğunda hisseleri %8 arttı.

3. Fiyatlandırma gücü: Tüm otomobil üreticileri gibi Tesla da artan maliyetler ve tedarik zinciri darboğazlarıyla boğuşuyor. Pillerde kullandığı nikel ve lityum gibi metallerin fiyatı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından yükseldi. Nakliye, enerji ve işçilik de daha pahalı hale geldi. Ancak Tesla, araçlarının fiyatlarını yükselterek daha yüksek maliyetleri dengeleyebildi.

Musk, “Bu çeyrekte rekor kârlılığımız göz önüne alındığında, araçlarımızın fiyatlarını artırma konusunda mantıksız görünebiliriz, ancak araçlarımız için bekleme listesi oldukça uzun.” dedi.

Musk, şirketin elektrikli araçları “mümkün olduğunca uygun fiyatlı” yapmak istediğini, ancak yıllık yüksek enflasyonun bunu daha da zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

JPMorgan analisti Ryan Brinkman şirketin “genel olarak daha uzun bekleme listeleri ile sadık ve istekli müşteri tabanı göz önüne alındığında” bazı rakiplerinden daha iyi bir konumda olabileceğini söyledi.

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