Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketi ile yaptığı uzay yatırımları ile öne çıkıyor.Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketi ile yaptığı uzay yatırımları ile öne çıkıyor.

Elon Musk, Kızıl Gezegen’de hayallerinin kendi kendini idame ettiren şehrini inşa etmeleri için insanları göndermek amacıyla uzun süredir SpaceX’teki Starship uzay aracını geliştirirken, Mars’ın insan kolonizasyonu için savunuculuk yapıyor.