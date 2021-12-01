Tesla CEO’su Elon Musk Salı günü şirketin en son ürününü tanıttı. Tamamen elektrikli olacak sıra dışı aracı Cybertruck’tan ilham alan 50 dolarlık bir düdük.

Musk, Apple’a da göndermek yaparak “Paranızı o aptal Apple Kumaşına harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü satın alın” dedi. Apple’ın şu anda 249 TL’ye satışta olan parlatma bezi ima ediyor.

Web sitesinde Tesla’nın sınırlı sayıdaki düdüğü Cyberwhistle’ının tıbbi sınıf paslanmaz çelikten yapılmış “birinci sınıf bir koleksiyon” olduğu belirtiliyor.

1 SAATTE TÜKENDİ, 2.250 DOLARA ÇIKTI

Ürün, Musk’ın tweet attığı andan itibaren yaklaşık bir saat içinde tükenmiş göründü. Düdük ebay’de 2250 dolara çıkan fiyatlarla listelendi.

Cyberwhistle, 150 dolarlık cam sürahi ve 60 dolarlık bir şemsiye de dahil olmak üzere çevrimiçi mağazasında diğer Tesla yaşam tarzı ürünlerine katılıyor.